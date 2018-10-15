Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс» прошли в Балакове

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-15T15:52:53+03:00

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180 жителей Балакова стали участниками федеральной акции «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс».

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, 12 и 13 октября клиенты, не имеющие задолженности за тепло и горячую воду, бесплатно прошли медицинское обследование на базе современного мобильного центра.

Получить консультацию невролога, флеболога, эндокринолога и маммолога смогли также те клиенты сбытовой компании, которые оплатили задолженность в день мероприятия. Балаково стал единственным городом Саратовской области, где прошла акция.

- Мы — открытая компания, которая стремится быть ближе к клиенту и помогать ему, — отмечает директор саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Фурсов. — Это касается не только надежности теплоснабжения и качественного обслуживания в наших офисах, но и самого главного для любого человека: его здоровья.