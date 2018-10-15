Жириновский встал на защиту экс-министра Соколовой, чтобы досадить коммунистам
Депутат Государственной думы Владимир Жириновский вступился за экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову.
Об этом он заявил в Московском госуниверситете во время лекции, сообщает РИА Новости.
- Депутат областной думы, коммунист занимался провокациями. Провоцирует министра труда, какой должен быть размер прожиточного минимума... Он решил ее спровоцировать, потому что у коммунистов цель, чтобы было плохо, — заявил Жириновский.
Напомним, в пятницу распространилось видео спора Натальи Соколовой и депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, во время которого чиновница заявила, что вполне возможно нормально питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц (столько предусмотрено прожиточным минимумом для пенсионеров) и при этом оставаться здоровым. Фраза экс-министра про «макарошки», которые всегда стоят одинаково, разошлась по интернету. Практически сразу после этого Наталья Соколова была уволена.
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