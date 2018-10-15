2018-10-15T15:55:13+03:00
Общество

Жириновский встал на защиту экс-министра Соколовой, чтобы досадить коммунистам

Депутат Госдумы уверен, что Николай Бондаренко ее спровоцировал
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Владимир Жириновский вступился за экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову.

Об этом он заявил в Московском госуниверситете во время лекции, сообщает РИА Новости.

- Депутат областной думы, коммунист занимался провокациями. Провоцирует министра труда, какой должен быть размер прожиточного минимума... Он решил ее спровоцировать, потому что у коммунистов цель, чтобы было плохо, — заявил Жириновский.

Напомним, в пятницу распространилось видео спора Натальи Соколовой и депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, во время которого чиновница заявила, что вполне возможно нормально питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц (столько предусмотрено прожиточным минимумом для пенсионеров) и при этом оставаться здоровым. Фраза экс-министра про «макарошки», которые всегда стоят одинаково, разошлась по интернету. Практически сразу после этого Наталья Соколова была уволена.

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