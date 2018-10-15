Николай Панков о строительстве дома в Елшанке: Мы живем результатом, а не процессом

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-15T15:04:05+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков осмотрел площадку строящегося многоквартирного дома в поселке Елшанка Ленинского района Саратова.

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья, — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

В настоящее время шесть жилых блок-секций находятся в разной степени готовности. Одна из них — блок-секция А — уже достигла уровня седьмого этажа. Николай Панков подчеркнул, что формальное соблюдение графика строительства не дает уверенности, что будут соблюдены все сроки.

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- Качество работ хорошее, погодные условия благоприятные, но нужно увеличивать количество рабочих и ускорять кладку. Мы живем результатом, а не процессом. Вы плиту положите и чего-то ждете. Поэтому спикер Госдумы приглашает вас к себе, чтобы представили реальный график работ, по которому общественность может их отслеживать, — подчеркнул Николай Панков.

Также депутат обсудил с представителями общественного совета жителей Елшанки волнующие их вопросы по строительству объекта. Предложив подрядчику и администрации города оперативно реагировать на замечания людей.

- Общественный контроль помогает вовремя выявить недочеты в работе и исправить их. Хорошо, что есть понимание этого со стороны подрядчика, открытость и конструктивное сотрудничество. Люди в курсе, на какой блок-секции уже работают штукатуры и электрики, где готовится фундамент, а где начинается кирпичная кладка первого этажа. Не упускают ни одной детали и не дают расслабляться строителям. Сейчас задача — активизировать строительство секций Д и Е, по которым уточнялись чертежи. При этом так распределив ресурсы, чтобы не тормозить работы на остальных участках строительства, — отметил Николай Панков.