В саратовском кафе у посетителя украли телефоны и деньги

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-15T14:44:07+03:00

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В Саратове за кражу двух телефонов и денег осудили 28-летнего местного жителя.

- Утром 31 мая в кафе на улице Мичурина злоумышленник подошел к одному из посетителей заведения и достал из его одежды сотовые телефоны ZTE и Philips стоимостью почти 8 тыс. рублей и деньги — 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

При этом в надзорном ведомстве отмечают, что потерпевшему причинили значительный ущерб.

Суд назначил вору 3 года лишения свободы в колонии строгого режима.