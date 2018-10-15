В саратовском кафе у посетителя украли телефоны и деньги
Прокуратура сообщает, что потерпевшему причинили значительный ущерб
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В Саратове за кражу двух телефонов и денег осудили 28-летнего местного жителя.
- Утром 31 мая в кафе на улице Мичурина злоумышленник подошел к одному из посетителей заведения и достал из его одежды сотовые телефоны ZTE и Philips стоимостью почти 8 тыс. рублей и деньги — 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
При этом в надзорном ведомстве отмечают, что потерпевшему причинили значительный ущерб.
Суд назначил вору 3 года лишения свободы в колонии строгого режима.