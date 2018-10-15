Саратовские аграрии получат 332 млн рублей из федерального бюджета
Саратовская область получит более 332 млн рублей на поддержку инвесторов в сельском хозяйстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном минсельхозе, такая сумма выделена из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписано 8 октября.
Средства будут направлены на компенсацию затрат по строительству, модернизации и реконструкции новых и действующих производственных мощностей, приобретение техники и оборудования.
Право на получение субсидий получат те предприятия, которые заключили кредитные договоры до 31 декабря 2016 года и прошли отбор комиссией кредитования АПК минсельхоза России. Для получения субсидии фермерам необходимо подать заявление.