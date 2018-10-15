Объекты соцсферы в Саратове на 70% подключены к отоплению

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-15T14:56:25+03:00

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В Саратове тепло поступает в 373 жилых дома и 251 лечебное и образовательное учреждение.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в филиале «Т Плюс».

В Энгельсе отапливаются 298 домов и 47 объектов соцсферы, в Балакове — 702 и 152 соответственно. Социальные объекты этих городов вошли в отопсезон полностью, а в Саратове — на 70%.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, для подключения отопления в жилых многоквартирных домах руководители УК, ТСЖ И ЖСК должны подать энергетикам соответствующую заявку. Помимо нее также необходимо предоставить пакет документов, подтверждающий готовность внутридомовых коммуникаций к приему тепла и документ, подтверждающий отсутствие задолженности. В случае наличия задолженности — график ее погашения. Начисление платы за отопление начинается с момента фактической его подачи в дом.

Специалисты саратовского филиала «Т Плюс» убедительно просят не открывать самовольно задвижки в домах. Несогласованные с теплоснабжающей организацией действия на коммуникациях приводят к нарушению гидравлического режима, и, как следствие, к повреждению на теплосетях. В среднем срок вхождения в отопительный сезон города с населением более 800 тыс. человек, как Саратов, составляет не менее двух недель.

Кроме того, с началом массового подключения многоквартирных домов к отоплению энергетики снова, как и в предыдущие годы, зафиксировали резкое увеличение в централизованной системе содержания железа (ржавчины), особенно проблема актуальна для Балакова и Энгельса. Причиной этому являются некачественно подготовленные управляющими организациями внутридомовые коммуникации.

Заявки на подключение к теплоснабжению принимаются в офисах обслуживания клиентов саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 по адресу:

- Саратов, улица Чернышевского, 122 в офисе саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Кабинет 100. Телефоны: (8452) 98-65-09, 98-68-00.

- Энгельс, площадь Свободы, 1, второй этаж. Телефоны: (8453) 76-70-27, 76-70-15.

- Балаково, проспект Героев, 23. Телефон: (8452) 32-20-20.