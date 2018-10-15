Николай Панков: Будущий спорткомплекс обретает реальные черты

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-15T13:41:55+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков посетил площадку строящегося спорткомплекса открытого типа у гимназии №5 в Комсомольском поселке Саратова. В ходе очередной рабочей встречи с участием подрядчика, руководства гимназии и представителей администрации города обсуждался заключительный этап работ.

Это шестой из 14 спорткомплексов, которые строятся в нашей области в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее такие объекты уже появились в Озинском, Романовском и Александрово-Гайском районах, у школы №27 в Балакове и у школы №39 в Саратове.

Сейчас на подготовленной территории у гимназии №5 установлены спортивные элементы и трибуны, производится укладка покрытия. Здесь предусмотрено футбольное поле, площадка для занятий баскетболом и волейболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО, а также теннисный корт.

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Николай Панков напомнил, что необходимо обеспечить доступность площадки для людей с ограничениями по здоровью. По его словам, площадка уникальна тем, что подходит под стандарты УЕФА и имеет корт для большого тенниса.

- Благодаря тому, что идет совместная работа с мэром Исаевым по проекту Вячеслава Володина, будущий спорткомплекс строится в сжатые сроки и уже обретает реальные черты. Погодные условия пока благоприятные и позволяют не прерывать работу по укладке покрытия. Сделано немало, и, если мобилизовать усилия, добавить еще одну бригаду, есть возможность до конца недели закончить укладку покрытия. Оно всепогодное, на нем можно заниматься и поздней осенью, а зимой – заливать каток. Это значит, что полноценные занятия на спортивном объекте для школьников и жителей района могут начаться на несколько месяцев раньше. Считаю, к этому надо стремиться. Ни в коем случае, конечно, не форсируя сроки в ущерб качеству. В будущем, считаю, профильные министерства должны предусмотреть возможность производства элементов таких площадок на территории нашей области. Это поможет ускорить установку и лучше контролировать качество, — подчеркнул Николай Панков.