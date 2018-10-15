Желание курить заставило жителя Балакова пойти на взлом магазина

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-15T13:24:22+03:00

Его задержали с фомкой у входной двери

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Ночью сотрудники Росгвардии Балакова были вызваны в продуктовый магазин на улице Вокзальная.

Как рассказали «КП-Саратов» правоохранители, сигнализация сработала около пяти часов утра.

На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы обнаружили, что злоумышленник пытается взломать входную дверь. Он орудовал ножом и фомкой.

Мужчину задержали — им оказался 28-летний местный житель. Он рассказал, что хотел закурить, но магазин был закрыт. Поэтому гражданин решил похитить сигареты, взломав дверь.

Возбуждено уголовное дело.