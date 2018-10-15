В Агафоновке сгорели хозпостройки
Пожарные не дали огню перекинуться на соседние строения
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В Октябрьском районе Саратова произошло возгорание хозпостроек. Инцидент случился на пересечении 1-го проезда Клочкова и Механического проезда.
- Полицейские первыми увидели пламя и позвонили пожарным. Те, в свою очередь, ликвидировали ЧП, а также не дали пламени перекинуться на соседние строения, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Площадь, уничтоженная огнем, составила 10 кв. м. Пострадавших нет.
На месте работали пожарные, облспас и другие. Причины воспламенения выясняются.