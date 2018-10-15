Жители Саратова выбросили на улицу деревянный сортир

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-15T12:44:39+03:00

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В мусорный контейнер на улице Актюбинская в Саратове жители выбросили деревянный уличный туалет.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», для уборки строения пришлось привлекать спецтехнику.

- Этот трехметровый «домик» формально не относится к коммунальным крупногабаритным отходам, но мы его все равно вывезли на переработку и захоронение. Он был доставлен ломовозом на гусельскую мусороперегрузочную станцию, затем перевезен автопоездом «Управления отходами» в энгельсский «Экотехнопарк», где уже в виде деревянной щепы отправлен на карту полигона. Экологически безопасная «ликвидация» туалета обошлась примерно в 4,5 тыс. рублей. Потенциальный доход — 200 граммов старых гвоздей стоимостью в 70 копеек. Но мы будем и дальше вычищать наши города и села от мусора, даже от самого экзотичного, — сказал директор Регоператора Саратовской области Михаил Андреев.

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Пока что это самый крупный объект, обнаруженный в мусоре.

Всего за выходные на мусороперерабатывающие комплексы в Энгельсе и Балакове было доставлено более 2,75 тыс. тонн коммунальных отходов. Около 1 тыс. тонн из них составлял крупногабаритный мусор, доля которого возрастает в связи с сезонными работами на приусадебных участках.

В частном секторе предусмотрены дополнительные рейсы спецтехники, чтобы убрать весь негабаритный мусор, скапливающийся преимущественно в выходные дни.

На сегодняшний день в вывозе мусора в зоне обслуживания Регоператора задействовано более 350 единиц техники, в том числе специализированные ломовозы и бункеровозы.