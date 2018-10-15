2018-10-15T12:15:03+03:00
Общество

Строителям эллингов в Саратове поручено устранить замечания лодочников

Будет составлен список необходимых для переезда требований
Екатерина Семенова
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15 октября состоялась встреча представителей администрации Саратова с владельцами маломерных судов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на место строительства эллингов в поселке Юриш приехали замглавы администрации Роман Бусаргин, начальник управления по инженерной защите Павел Овчинников, а также подрядные организации и проектировщики.

Владельцы лодок высказали ряд замечаний, которые замедляют процесс строительства.

- Озвученные замечания совершенно правильные, вопросов нет. Необходимо выходить из этой ситуации, предлагайте инженерные решения. Люди абсолютно грамотные вещи говорят — сказал Роман Бусаргин, обращаясь к представителям подрядчика.

Во время встречи было решено составить дефектный акт и список требований, которые необходимы, чтобы можно было начать переезд лодочных баз на новое место.

- Мы все здесь выполняем одну и ту же задачу. Необходимо слушать и слышать мнения каждого, учитывать их мнения и пожелания, — отметил Бусаргин.

По словам начальника лодочной базы «Маяк» Георгия Кирилюк, заказчики и проектировщики готовы исправить ошибки.

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