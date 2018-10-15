В Лицее гуманитарных наук презентовали «Школу парламентаризма»

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-15T12:00:55+03:00

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В Лицее гуманитарных наук состоялась презентация «Школы парламентаризма», инициированной депутатом Саратовской областной думы, региональным координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлией Литневской.

Участниками встречи стали старшеклассники МАОУ «Лицей гуманитарных наук», студенты Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии, члены Молодежного парламента при Саратовской областной думе.

Юлия Литневская рассказала ребятам об основных аспектах работы парламента, о том, как на практике реализуется законотворческая деятельность депутатов областной думы.

Специально для лицеистов депутатом были разработаны методические рекомендации по подготовке законодательных инициатив.

- Каждый из нас сегодня может реализовать свою идею, свой проект, в том числе законотворческий, который может улучшить жизнь нашего города, области, решить социальные проблемы. На базе Института законотворчества СГЮА создается центр правового мониторинга, который будет проводить экспертизы законов области и осуществлять анализ их реализации, — рассказала заместитель директора Института законотворчества по учебной работе Анна Шиндина.

Также для учащихся лицея помощник депутата Саратовской областной думы Юлии Литневской Антон Степнов представил проект учебной программы «Школа помощника народного депутата». Данная программа рассчитана на шесть дней (32 часа) интенсивных лекций и практических занятий. Успешные выпускники смогут пройти стажировку в Саратовской областной думе, Саратовской городской думе и других государственных органах.

Председатель научного студенческого общества Института законотворчества, член Молодежного парламента при Саратовской областной думе Юлия Дубровина поблагодарила Юлию Литневскую за приглашение на встречу с лицеистами.

- Для студентов Института законотворчества было большой честью пообщаться с Вячеславом Викторовичем Володиным, который в ходе своего визита призвал нас реализовывать свои идеи, свои проекты, в том числе законотворческие, которые могут улучшить жизнь нашего города, области, решить социальные проблемы, работая совместно с депутатским корпусом. И сегодня мы начали такое сотрудничество, а кроме того, увидели, что именно такая форма, когда депутат общается непосредственно с подрастающим поколением в режиме диалога, вовлекает в общественную деятельность, — отметила Юлия Дубровина.