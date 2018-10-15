Лошади саратовской полиции в аграрном университете находятся «в удовлетворительном состоянии»
Замдекана факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Саратовского аграрного университета имени Вавилова Андрей Терентьев рассказал о состоянии содержащихся в клинике вуза трех лошадях саратовской полиции. Напомним, после скандала и возмущения общественности фотографиями истощенных ведомственных лошадей в конюшнях саратовского ипподрома полиция передала некоторых животных в аграрный университет, еще нескольких — в фермерское хозяйство Краснокутского района.
- Сейчас в стационаре факультета проходят лечение три лошади, поступившие из УМВД. Состояние животных удовлетворительное.
Лошадям провели комплекс диагностики, на все выявленные изменения поставлены диагнозы и назначено адекватное лечение, — рассказал Терентьев.
Ученый обратился ко всем, кого беспокоит судьба этих лошадей.
- Животные проходят курс интенсивной терапии, поэтому посещение их в течение дня должно быть регламентировано. Администрация вуза определила время — с 11:40 до 12:00 по будням. В это время на вопросы могут ответить как обслуживающий персонал, так и ветеринарные врачи, — рассказал замдекана СГАУ.
При этом он отметил, что животные находятся на диетическом питании, которое предназначено для восстановления сил. Кормов достаточно, а в качестве лакомства лошадям можно приносить мытые яблоки и морковь. Однако кормление также ведется в определенные часы, в соответствии с диетой.
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