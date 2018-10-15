Через мост на 3-й Дачной в Саратове запретили быстро ездить

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-15T11:33:24+03:00

Также ограничено движение для большегрузов

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В Ленинском районе Саратова ограничат движение по мосту на 3-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, с 15 октября по мосту запрещен проезд большегрузов.

На мосту между площадью Ленина и улицей Ипподромная установлены знаки, ограничивающие максимальную массу транспортных средств и скорость движения.

Теперь там могут ездить только автомобили не тяжелее 20 тонн и не быстрее 40 км/час.

Знаки устанавливаются по итогам обследования данного моста, проведенного институтом «Проектмостореконструкция».

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