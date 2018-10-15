Через мост на 3-й Дачной в Саратове запретили быстро ездить
Также ограничено движение для большегрузов
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова ограничат движение по мосту на 3-й Дачной.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, с 15 октября по мосту запрещен проезд большегрузов.
На мосту между площадью Ленина и улицей Ипподромная установлены знаки, ограничивающие максимальную массу транспортных средств и скорость движения.
Теперь там могут ездить только автомобили не тяжелее 20 тонн и не быстрее 40 км/час.
Знаки устанавливаются по итогам обследования данного моста, проведенного институтом «Проектмостореконструкция».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратове закроют Трофимовский мост
Эксперты сочли нагрузку на опоры недопустимой