2018-10-15T11:14:33+03:00
Происшествия

Под Саратовом директор госучреждения три месяца не платил зарплату работникам

Хотя деньги у организации имелись
Ольга Муравлёва
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Следователи из Аткарского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении директора государственного автономного учреждения за полную невыплату зарплаты в течение трех месяцев.

- Следствие считает, что руководитель организации по лесозаготовке древесины, находящейся в Лысогорском районе, с октября по декабрь 2017 года не давал деньги пяти работникам. Хотя средства для выплат у учреждения имелись, сумма задолженности перевалила за 190 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ региона.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Лысогорского района. Сейчас сотрудники СК устанавливают все детали дела, предпринимают меры для погашения задолженности.

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