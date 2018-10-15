Установлена личность балаковского стрелка
В Балакове опознали стрелка, который утром развязал несколько конфликтов и навел суету в городе.
Как сообщала «КП-Саратов», сегодня утром, 15 октября, местные жители рассказали в соцсетях, что неизвестный мужчина в белой папахе пытается вломиться в маршрутный автобус и стреляет из пистолета.
В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области «Комсомолке» сообщили, что все участники конфликта и свидетели происшествия установлены и допрашиваются сотрудниками полиции.
Как выяснилось, водителю ИЖ «Ода», стрелявшему из пистолета, — 28 лет, а шоферу маршрутной «Газели», вступившему с ним в конфликт, — 52 года.
Вооруженный мужчина в папахе открыл стрельбу в Балаково.