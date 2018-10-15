Установлена личность балаковского стрелка

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-15T11:37:22+03:00

Все участники конфликта и свидетели опрашиваются сотрудниками полиции

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В Балакове опознали стрелка, который утром развязал несколько конфликтов и навел суету в городе.

Как сообщала «КП-Саратов», сегодня утром, 15 октября, местные жители рассказали в соцсетях, что неизвестный мужчина в белой папахе пытается вломиться в маршрутный автобус и стреляет из пистолета.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области «Комсомолке» сообщили, что все участники конфликта и свидетели происшествия установлены и допрашиваются сотрудниками полиции.

Как выяснилось, водителю ИЖ «Ода», стрелявшему из пистолета, — 28 лет, а шоферу маршрутной «Газели», вступившему с ним в конфликт, — 52 года.