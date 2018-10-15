2018-10-15T11:17:50+03:00
Звезды

Бывший актер ТЮЗа привез в Саратов «Мертвые души»

В спектакле играют саратовцы
Екатерина Семенова
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Спектакль "Мертвые души"Спектакль "Мертвые души"
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В Саратове, на третий день работы Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского, зрителям показали «Мертвые души» по повести Николая Гоголя.

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Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спектакль московского театра «Школа драматического искусства» привез художественный руководитель Игорь Яцко.

Игорь Яцко — выпускник саратовской театральной школы, несколько сезонов работал в ТЮЗе, а затем уехал в Москву. По его словам, замысел спектакля вместе с художником-постановщиком у него родился во время гастролей в Саратове.

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- Пока мы шли от драмтеатра до Волги, сложилось представление, каким он должен быть, — пояснил Игорь Яцко.

Репетиции постановки длились три года. В спектакле Яцко исполняет роль Чичикова. В постановке занят Роман Долгушин. Актер имеет саратовские корни, он учился в школе №19, как и Игорь Яцко, высшее образование получил в СГУ. Также в спектакле играет Сергей Ганин, выпускник саратовского театрального училища имени Слонова.

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