2018-10-15T10:59:57+03:00
Происшествия

Саратовчанка ушла к соседке, убила мужа и попала на скамью подсудимых

Она призналась в убийстве соседям, а позже полиции
Ольга Муравлёва
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Следователи Заводского района Саратова завершили расследование уголовного дела по факту убийства 44-летней женщиной своего мужа.

- Следствие считает, что вечером 19 августа гражданка вместе со своим супругом-ровесником была в квартире по Омской улице. Они начали ругаться. Поводом послужили претензии мужчины, что женщина ушла к соседке пить алкоголь. Саратовчанка разозлилась, схватила кухонный нож и ударила потерпевшего в грудь, он скончался, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Злоумышленница побежала к соседям, которые и вызвали полицию. Женщина призналась в содеянном, теперь она попадет на скамью подсудимых.

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