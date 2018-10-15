В Саратовской области обеспеченность граждан жильем выше, чем по России
За год на человека введено 0,5 кв. м
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Росстат опубликовал данные по объему ввода жилья в России. На основании этого был составлен рейтинг регионов. Саратовская область заняла в нем 40-е место.
Согласно РИА-Рейтинг, в Саратовской области с июля 2017 по июль 2018 года в пересчете на одного жителя введено 0,494 кв. м жилья.
Лидером рейтинга стала Ленинградская область, а аутсайдером — Магаданская.
При этом в среднем по России на одного жителя приходится 25,2 кв. м жилья. В Саратовской области этот показатель выше — 28,8 кв. м на человека.