2018-10-15T10:42:45+03:00
Происшествия

Забивший гостя за попытку украсть плеер саратовец пойдет под суд

Мужчина позднее умер от перитонита в больнице
Ольга Муравлёва
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Следователи Ленинского района Саратова обвиняют 41-летнего местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.

- Происшествие произошло вечером 21 августа в частном доме на 3-й Нефтегорской улице. Во время распития алкоголя между хозяином дома и его 36-летним приятелем произошла стычка из-за того, что гость захотел похитить DVD-плеер. Злоумышленник много раз ударил мужчину за попытку воровства руками и не менее одного раза ногой, а затем выгнал его на улицу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ региона.

Через два дня потерпевшего госпитализировали. Потом в больнице он умер от перитонита вследствии тупой травмы живота.

После задержания мужчина признал свою вину, сейчас он под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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