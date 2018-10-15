Фестиваль науки в СГТУ: саратовцам показали экзоскелет, роботов и химическое шоу

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-15T10:25:19+03:00

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13 октября 2018 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А., опорном вузе региона, состоялся ежегодный «Фестиваль науки».

Фестиваль посетили более 4 тыс. школьников и горожан. Встречали гостей веселые персонажи, с которыми можно было сделать селфи. Гости праздника стали участниками познавательных викторин, научных марафонов, квестов, им показали интерактивные экспонаты, химическое шоу.

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- «Фестиваль науки» — это шанс прикоснуться к научному творчеству. Смотрите, познавайте, открывайте для себя новое, — приветствовал гостей «Фестиваля науки» Олег Афонин, и. о. ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. — Уверен, старшеклассники, посетившие фестиваль, станут с особым интересом и трепетом относиться к науке. Поступайте в наш университет и вписывайте свои имена в историю развития и становления научной мысли региона и страны.

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Гагаринские ученые продемонстрировали школьникам и горожанам свои разработки. Предложили проверить воду и очистить ее. Провести диагностику здоровья. Уникальным экспонатом стал экзоскелет, эта разработка полезна для людей, перенесших инсульт. Впервые для гостей открыла двери лаборатория рекламы и цифровых технологий, где желающие могли очутиться в дополненной реальности. Продемонстрировали «умный» пешеходный переход, который будет построен на одном из перекрестков Саратова и предложили проверить безопасность мобильных устройств. Удивили гостей костюмы театра мод «Новая эра», которые объединили науку и творчество.

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- Я приезжаю на фестиваль с большим удовольствием, это прекрасная возможность посмотреть на творчество молодых изобретателей, — подчеркнул Александр Ландо, председатель Общественной палаты Саратовской области. — Пусть все достижения науки станут достоянием не только университета, но и Саратовской области.

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- Я знаю, что прогресс науки и техники рождается здесь. И вы — будущее этого прогресса, — отметил Виктор Порохня, директор Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах РФ, однокурсник и друг первого космонавта Юрия Гагарина. — Приходите учиться в этот университет и будьте достойны имени Юрия Алексеевича Гагарина. У вас все получится!

Напомним, 12 октября мероприятия фестиваля прошли на территории Энгельсского технологического института СГТУ.