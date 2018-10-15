Роспотребнадзор отсудил в пользу авиапассажиров 800 000 рублей
Управление Роспотребнадзора продолжает отстаивать нарушенные права пассажиров АО «Саратовские авиалинии».
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Роспотрбенадзоре после обращений саратовцев согласно законодательству «О защите прав потребителей» подано 72 исковых заявления в защиту пассажиров СарАвиа.
Роспотребнадзор потребовал от компании расторгнуть договоры перевозки, а также выплатить компенсации морального вреда пассажирам.
На сегодня уже рассмотрено 52 иска, решениями судов исковые требования удовлетворены в полном объеме либо частично. В пользу пассажиров присуждены денежные средства в сумме свыше 800 тысяч рублей.
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