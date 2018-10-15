2018-10-15T11:04:40+03:00
Общество

Роспотребнадзор отсудил в пользу авиапассажиров 800 000 рублей

Уже рассмотрено 52 иска
Тимур Гадеев
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Управление Роспотребнадзора продолжает отстаивать нарушенные права пассажиров АО «Саратовские авиалинии».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Роспотрбенадзоре после обращений саратовцев согласно законодательству «О защите прав потребителей» подано 72 исковых заявления в защиту пассажиров СарАвиа.

Роспотребнадзор потребовал от компании расторгнуть договоры перевозки, а также выплатить компенсации морального вреда пассажирам.

На сегодня уже рассмотрено 52 иска, решениями судов исковые требования удовлетворены в полном объеме либо частично. В пользу пассажиров присуждены денежные средства в сумме свыше 800 тысяч рублей.

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