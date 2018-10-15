Работникам саратовского авиационного завода выплатили 1 млн рублей долгов

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-15T09:52:15+03:00

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Работникам саратовского ООО завод «Сокол» ЗАО «САЗ» выплатили 1 млн рублей долгов по зарплате после прокурорской проверки.

- Организация по ремонту самолетов и иных летательных аппаратов не выплатила за август зарплату 47 работникам, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В отношении и. о. директора предприятия и юридического лица прокурор Заводского района возбудил административное дело о невыплате зарплаты в установленный срок. После этого долги перед рабочими погасили полностью.