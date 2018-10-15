Продолжаются работы по замене водовода на 3-м Масленниковом проезде

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-15T09:59:13+03:00

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Сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» за выходные дни устранили 65 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 70 — на канализационных линиях.

Работы по устранению повреждений на линиях водосетей проведены по улицам Плодородная, Байконурская, Южная, Сызранская, Дзержинского и других. На водоводах проведены сварочные работы и установка герметизирующих устройств. Проведена частичная замена отдельных участков трубы по 1-му проезду Строителей, улице Тархова.

Полная замена участка водовода проводится по 3-му Масленникову проезду, 1. Водовод по данному адресу постройки ориентировочно 50-х годов прошлого века проходит по заболоченной местности. Насыпной грунт составляет 12 м и обваливается при проведении работ. Место повреждения недоступно для спецтехники. Были предприняты попытки провести работы ручным способом. В результате было принято решение о прокладке нового водовода протяженностью 250 м большим диаметром (d160) трубы.

Сегодня работы будут продолжены ориентировочно до 24:00. Часть абонентов, попавших в зону проведения работ, обслуживается по временной схеме обеспечения водоснабжения. Автоцистерна с питьевой водой находится на 3-м Масленниковом проезде, 1.

Учитывая характер повреждений, по части объектов работы проводятся без отключения абонентов от услуги водоснабжения. Без изменения параметров подачи ХВС для абонентов ликвидированы повреждения по улицам Чернышевского, Вольская, Соколовая, Измайлова, Батавина, Самарская, Крымская, Васильковская и другим адресам.

За последние сутки в город подано 364 тыс. куб. м питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 215 тыс. куб. м сточных вод.