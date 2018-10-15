Саратовцам рекомендовали чаще мыть руки

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-15T09:55:50+03:00

Особенно после поездок в общественном транспорте

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15 октября отмечается Всемирный день чистых рук.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, целью памятной даты является привлечение внимания к своевременному мытью рук с мылом.

- Это самый эффективный и дешевый способ не только защитить себя от различных заболеваний, но и остановить их рост, — сообщили в Роспотребнадзоре Саратовской области.

Грязные руки являются источником таких серьезных заболеваний, как дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, глистов, ОРВИ и многих других. При этом на влажных и липких руках микробов больше, чем на сухих.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют мыть руки после туалета, перед приготовлением еды и приемом пищи, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, после чихания, смены подгузников, прикосновения к животным, а также после посещения общественных мест, особенно транспорта.