От саратовской психбольницы угнали Volkswagen Golf

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-15T09:28:55+03:00

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Вечером 13 октября от Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии угнали машину. В 18:05 55-летний автовладелец обратился в полицию с заявлением и рассказал, что Volkswagen Golf завладел его знакомый.

- Автомобиль нашли целым во 2-м Черничном проезде СНТ «Ударник-1» и вернули владельцу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

За угон задержали 45-летнего ранее не судимого слесаря, который уже признался в преступлении. Теперь он под подпиской о невыезде.