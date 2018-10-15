Саратовский депутат Островский помог с вопросами ветхого жилья и пенсий

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-15T09:13:30+03:00

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Депутат Саратовской городской думы Николай Островский провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия».

Житель Волжского района попросил народного избранника проконсультировать его по вопросу получения информации о ветхом жилье. Островский пояснил, что для получения данных нужно обратиться в жилотдел районной администрации, где заявителю все расскажут.

Следующий обратившийся попросил разъяснить вопрос пенсий. Мужчина много лет проработал на подшипниковом заводе, а в 1989 году был народным депутатом Верховного Совета РСФСР. Он слышал, что к его пенсии должна быть надбавка, однако в пенсионном фонде гражданину не ответили на вопрос. В итоге депутат договорился с отделением пенсионного фонда по Заводскому району об организации мужчине дополнительного приема.

Заявительница из Волжского района рассказала, что купила частный дом и после приобретения сама занималась оформлением и переустановкой оборудования. Также ей кажется, что газовый котел неисправен. Островский предложил гражданке обратиться в газовую службу для проверки.