В поселке Колос мужчина поджег ВАЗ односельчанина
Злоумышленник признался в преступлении
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7 октября в поселке Колос Марксовского района Саратовской области сгорел автомобиль ВАЗ-2109.
Как сообщили «КП-Саратов», пожар начался в 03:09 на улице Первопроходцев.
Установлено, что машину подожгли. Огонь уничтожил решетку радиатора, два колеса, задний фонарь и приборную панель. Рядом с машиной найден факел.
Возбуждено уголовное дело. 13 октября полицейские задержали ранее не судимого 20-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.