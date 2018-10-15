2018-10-15T09:20:24+03:00
Происшествия

В поселке Колос мужчина поджег ВАЗ односельчанина

Злоумышленник признался в преступлении
Екатерина Семенова
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7 октября в поселке Колос Марксовского района Саратовской области сгорел автомобиль ВАЗ-2109.

Как сообщили «КП-Саратов», пожар начался в 03:09 на улице Первопроходцев.

Установлено, что машину подожгли. Огонь уничтожил решетку радиатора, два колеса, задний фонарь и приборную панель. Рядом с машиной найден факел.

Возбуждено уголовное дело. 13 октября полицейские задержали ранее не судимого 20-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.

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