2018-10-15T09:19:31+03:00
Общество

Саратовские аграрии в День работника сельского хозяйства побывали в Кремле

Они посетили праздничный концерт по приглашению Николая Панкова
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков пригласил саратовских аграриев на концерт в Кремлевском Дворце.

Работники сельского хозяйства посетили праздничный концерт в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, перед ними выступили известные российские артисты.

По мнению фермера из Озинского района Алексея Седова, это стало хорошей наградой сельхозработникам за достижения в работе. И доброй традицией — в прошлом году по приглашению депутата аграрии также приезжали в Москву.

- Отдохнули душой, посмотрев выступления звезд первой величины. Нечасто выпадает такая возможность. Год у нас получился непростым, но мы прошли его достойно. Особенно гордимся успехами нашего племенного завода, ведь в зоне рискованного земледелия мясное животноводство — спасение для района. К тому же видим поддержку своего труда. В этом году получили компенсацию затрат в связи с удорожанием ГСМ. Этого помог добиться председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, он хорошо знает нужды своих земляков. И наш депутат Николай Панков в Госдуме ставил вопрос перед правительством еще об одной компенсации, — рассказал Алексей Седов.

Впечатлениями от праздника поделился и Сергей Павельев. Аграрий из Балаковского района считает, что такое отношение мотивирует людей на дальнейший труд.

- Концерт был грандиозный. Приятно, когда с профессиональным праздником тебя поздравляют Лев Лещенко, Александр Маршал, а также наши знаменитые земляки — балаковец Денис Майданов и аткарчанка Валерия. Понимаешь, что твой труд без выходных и отпусков важен для страны. Хорошие слова сказал и президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении. У сельского хозяйства большие перспективы, и его развитие — один из приоритетов государства, — отметил Сергей Павельев.

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