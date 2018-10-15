2018-10-15T08:46:44+03:00
Общество

Саратовский гордеп встретилась с жителями Поливановки в библиотеке

Также Наталия Груколенко совершила выезд на Мостовую улицу
Ольга Муравлёва
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Депутат Саратовской городской думы Наталия Груколенко провела 10 октября прием жителей Поливановки в библиотеке №20.

Во время разговора жители задавали вопросы о коммунальной услуге по вывозу ТКО, также поступило коллективное обращение от жителей Мостовой улицы. Они объяснили, что дорожное покрытие там отсутствует. Также на одном из участков дороги постоянно скапливается вода, затопляя дома. Жильцы сами возвели дамбы, однако они препятствуют свободному проезду автомобилей, в том числе и экстренных служб. Наталия Груколенко обещала направить запрос в компетентные организации.

В тот же день прошла выездная встреча депутата на эту улицу по поводу вопроса водоснабжения.

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