В Саратове на общегородской субботник вышли 6 тыс. человек

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-15T08:51:58+03:00

Жители города почистили улицы, площади и ликвидировали семь несанкционированных свалок

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В общегородском субботнике 13 октября участвовали более 6 тыс. саратовцев и 81 единица техники. Уборку вели во всех районах города.

- Саратовцы очистили 336 тыс. кв. м газона, выкосили 16,5 тыс. кв. м травы, ликвидировали семь несанкционированных свалок, — рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.

По указанию главы города Михаила Исаева работы по благоустройству продолжатся и на следующей неделе.