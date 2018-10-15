Глава Новобурасского района ушел в отставку
Михаил Светлов написал заявление об увольнении по собственному желанию
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Новобурасский район Саратовской области остался без главы.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве территориального развития региона, Михаил Светлов сложил полномочия.
На собрании депутатов избранники приняли его заявление и отправили в отставку по собственному желанию.
Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. До этого момента обязанности главы будет исполнять первый заместитель Алексей Воробьев.