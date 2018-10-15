2018-10-15T08:49:47+03:00
Общество

Глава Новобурасского района ушел в отставку

Михаил Светлов написал заявление об увольнении по собственному желанию
Екатерина Семенова
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Новобурасский район Саратовской области остался без главы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве территориального развития региона, Михаил Светлов сложил полномочия.

На собрании депутатов избранники приняли его заявление и отправили в отставку по собственному желанию.

Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. До этого момента обязанности главы будет исполнять первый заместитель Алексей Воробьев.

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