Глава Новобурасского района ушел в отставку

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-15T08:49:47+03:00

Михаил Светлов написал заявление об увольнении по собственному желанию

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Новобурасский район Саратовской области остался без главы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве территориального развития региона, Михаил Светлов сложил полномочия.

На собрании депутатов избранники приняли его заявление и отправили в отставку по собственному желанию.

Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. До этого момента обязанности главы будет исполнять первый заместитель Алексей Воробьев.