Жительница Энгельса лишилась 10 тыс. рублей в интернете
Она сообщила «знакомой» в соцсети номер банковской карты
Изменить размер текста:
В полицию Энгельса Саратовской области 14 октября обратилась женщина.
Как пояснили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, гражданка рассказала, что в соцсети к ней поступило сообщение от знакомой. Та попросила номер ее банковской карты.
Женщина дала данные, после этого с ее счета списали 10 тыс. рублей. Позже выяснилось, что настоящая знакомая была не причем и сообщение поступило от злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Полиция просит граждан ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам реквизиты банковской карты, а также передавать коды из смс.