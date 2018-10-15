Жительница Энгельса лишилась 10 тыс. рублей в интернете

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-15T08:49:07+03:00

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В полицию Энгельса Саратовской области 14 октября обратилась женщина.

Как пояснили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, гражданка рассказала, что в соцсети к ней поступило сообщение от знакомой. Та попросила номер ее банковской карты.

Женщина дала данные, после этого с ее счета списали 10 тыс. рублей. Позже выяснилось, что настоящая знакомая была не причем и сообщение поступило от злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Полиция просит граждан ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам реквизиты банковской карты, а также передавать коды из смс.