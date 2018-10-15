2018-10-15T08:26:05+03:00
Происшествия

В Саратове иномарка сбила пешехода

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами
Ольга Муравлёва
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На Московском шоссе, 19 Саратова случилось ДТП с пострадавшими. Toyota сбила пешехода, пытавшегося перейти дорогу в непредназначенном для этого месте.

- С тяжелыми травмами его госпитализировала бригада «скорой помощи», — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На месте работали следователи, в том числе по расследованию автокатастроф, а также ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.

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