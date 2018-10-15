В Саратове иномарка сбила пешехода
Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами
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На Московском шоссе, 19 Саратова случилось ДТП с пострадавшими. Toyota сбила пешехода, пытавшегося перейти дорогу в непредназначенном для этого месте.
- С тяжелыми травмами его госпитализировала бригада «скорой помощи», — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
На месте работали следователи, в том числе по расследованию автокатастроф, а также ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.