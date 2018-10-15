В Заводском районе Саратова ночью пытались сжечь частные дома вместе со спящими людьми

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-15T08:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Возгорание ночью в многоквартирном одноэтажном доме №74 в 4-м Нагорном проезде возникло в нежилой части здания.

Об этом приехавшим на вызов пожарным сообщила местная жительница. Перед тем, как начал распространяться огонь, женщина услышала хлопок. Хотя в тамбуре, откуда внезапно и резко начался пожар, нет ни газа, ни электричества.

- Такие случаи здесь уже бывали, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Дом успели покинуть две проживавших там женщины с детьми, одной из них понадобилась помощь медиков. Пока пожарные ликвидировали возгорание, совсем рядом полыхнул еще один частный дом. Огонь также начался со стороны тамбура.

Пламя в обоих случаях удалось быстро загасить. Специалисты устанавливают причины пожаров.