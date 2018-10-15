2018-10-15T08:19:21+03:00
Происшествия

В Заводском районе Саратова ночью пытались сжечь частные дома вместе со спящими людьми

Такой вывод делают местные жители
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возгорание ночью в многоквартирном одноэтажном доме №74 в 4-м Нагорном проезде возникло в нежилой части здания.

Об этом приехавшим на вызов пожарным сообщила местная жительница. Перед тем, как начал распространяться огонь, женщина услышала хлопок. Хотя в тамбуре, откуда внезапно и резко начался пожар, нет ни газа, ни электричества.

- Такие случаи здесь уже бывали, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Дом успели покинуть две проживавших там женщины с детьми, одной из них понадобилась помощь медиков. Пока пожарные ликвидировали возгорание, совсем рядом полыхнул еще один частный дом. Огонь также начался со стороны тамбура.

Пламя в обоих случаях удалось быстро загасить. Специалисты устанавливают причины пожаров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Губернатор Саратовской области все вопросы за подчиненных берет на себя
В Саратове намерены бороться с липовыми дольщиками ЖСК «Капитель-2002»
Дольщикам ЖСК «Волга» необходимо досдать до 42 тыс. рублей с квадратного метра
ООО «КВС» не отключало воду в поселке Мирный
Николай Панков строителям гимназии №89: Доверие надо восстанавливать работой
Минсельхоз надеется, что «Саратовский молочный комбинат» передумает уходить в Чувашию
Достройку дома ЖСК «Наш дом на Шелковичной» планируют в конце 2020 года
На Московском шоссе обнаружен цех нелегального алкоголя
Почти 500 тыс. жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
Фирма по производству картона загрязнила реку Чардым
Поиски жены в Саратове закончились проникновением в чужой дом
Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс» прошли в Балакове