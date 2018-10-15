2018-10-15T08:17:39+03:00
Происшествия

Мужчина в белой папахе открыл стрельбу на улицах Балакова

Очевидцы сообщают о попытках мужчины ворваться в салон пассажирского автобуса [видео]
Александр Уриевский
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Фото с видеозаписи очевидцаФото с видеозаписи очевидца
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В соцсетях жители Балакова Саратовской области утром 15 октября сообщают о неадекватном мужчине, разъезжающем по городу и стреляющем из пистолета.

Водитель светлого автомобиля ИЖ «Ода» запечатлен на одном из видео очевидцев. Человек в белой папахе нападает на шофера маршрутного автобуса, отчетливо слышны звуки выстрелов. Куда они были направлены — неизвестно.

Выяснилось также, что перед этим мужчина на белом автомобиле подрезал автобус маршрута №10 и попытался с оружием в руках войти в салон. Этому воспрепятствовал водитель общественного транспорта.

- Пассажиры в шоке и слезах, ребенок в истерическом состоянии, — отметила местная жительница.

После этого, запрыгнув в машину, мужчина уехал, пролетев перекресток на красный свет светофора.

Уточняется, водитель отечественного авто вел себя неадекватно, будто находясь под воздействием каких-то препаратов.

Вооруженный мужчина в папахе открыл стрельбу в Балаково.

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