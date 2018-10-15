Саратовский актер и музыкант разрешил Максиму Галкину исполнять свой стих

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-15T12:56:16+03:00

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Выпускник театрального факультета саратовской консерватории, актер и музыкант Василий Уриевский 14 октября принял участие в съемках программы «Лучше всех» на Первом канале.

Как рассказал Василий в своем «Инстаграме», ведущий программы Максим Галкин за кулисами съемок попросил у него разрешения прочитать при случае публично «Стих про стих», который сочинил саратовский актер. Это ироничное произведение повествует, «как надо или не надо читать стихи».

- Сегодня принял участие в съемке шоу «Лучше всех». Максим Александрович спросил, может ли он как-нибудь прочесть «Стих про стих» где-нибудь. Я ответил, что я бы на это посмотрел. И разрешил. Дети, кстати, очень классные. И шоу в целом хорошее. Доброе. Вот такое телевидение мне нравится. Рад, что прикоснулся. Спасибо, — написал в «Инстаграме» Василий Уриевский.

Корреспонденту «КП-Саратов» Василий рассказал, что «Стих про стих» родился у него после просмотра исполнения поэзии известным актером Сергеем Безруковым.

Напомним, на этой неделе Василий Уриевский в родном Саратове примет участие в четвертом театральном фестивале имени Олега Янковского. Новокуйбышевский театр-студия «Грань» покажет пьесу «Старший сын» Александра Вампилова, в постановке Денис Бокурадзе. Уриевский играет в этой пьесе на сцене московского «Театра на Таганке». Во время спектакля в Саратове будут звучать песни Василия, написанные специально для этого спектакля.