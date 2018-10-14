В Ленинском районе Саратова внедорожник сбил 11-летнюю девочку
С переломом ноги пострадавший ребенок госпитализирован
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Днем 14 октября в Саратове под колеса машины попала 11-летняя девочка.
ЧП произошло у дома №26 Г по улице Антонова, недалеко от медико-биологического лицея и школы №55.
Ребенок перебегал дорогу в месте, где нет пешеходного перехода и был сбит внедорожником Nissan Pathfinder. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина.
С переломом ноги и ушибами девочку доставили в больницу врачи скорой помощи.