Отключена вода на Силикатных проездах
Очередная авария на сетях устраняется рабтниками ООО "КВС"
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В Саратове очередная авария произошла на водопроводных сетях.
- В связи с проведением работ по устранению повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 14 октября, будут изменены параметры подачи холодной воды следующим потребителям: улицы Сызранская, 2,3,4 Силикатные, Силикатные проезды, — сообщили в ООО "КВС".
Вернуть воду жителя домов на этих улицах планируется ориентировочно в 24.00