Отключена вода на Силикатных проездах

14 Окт. 16:20 2018-10-14T16:20:56+03:00

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В Саратове очередная авария произошла на водопроводных сетях.

- В связи с проведением работ по устранению повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 14 октября, будут изменены параметры подачи холодной воды следующим потребителям: улицы Сызранская, 2,3,4 Силикатные, Силикатные проезды, — сообщили в ООО "КВС".

Вернуть воду жителя домов на этих улицах планируется ориентировочно в 24.00