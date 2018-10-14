2018-10-14T15:36:35+03:00
Общество

Владыка Лонгин провел божественную литургию в храме Петровска

Он также обсудил с главой района Денисом Фадеевым ремонт Казанской церкви
Екатерина Семенова
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Лонгин провел литургию в храме ПетровскаЛонгин провел литургию в храме Петровска
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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сегодня, в праздник Покрова, проводит божественную литургию в Покровском храме Петровска.

Приехав в Петровск, митрополит встретился с руководством города и района. С главой района Денисом Фадеевым Владыка обсудил вопросы, связанные, в частности, с продолжающимся ремонтом Казанской церкви, после чего прибыл в Покровский храм.

Перед началом богослужения он тепло поздравил прихожан и священнослужителей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а также с престольным праздником самой церкви.

Вместе с Владыкой в праздничной архиерейской службе участвуют благочинный Петровского округа отец Сергий Протасов, священнослужители Покровской и Казанской церквей, прихожане городских и сельских храмов, воспитанники воскресных школ благочиния.

По окончании службы митрополит примет участие в крестом ходе, в праздничной трапезе, а затем непосредственно на месте вместе с благочинным Сергием Протасовым оценит, как ведутся ремонтные реставрационные работы в Казанском храме.

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