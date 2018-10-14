Владимир Машков в Саратове дал слово сохранить ритуалы Табакова

14 Окт. 14:10 2018-10-14T14:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове во второй день Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского состоялся показ спектакля «Безымянная звезда» по пьесе Михая Себастиана.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», постановку привез Театр Олега Табакова. Делегацию гастролеров возглавил художественный руководитель театра Владимир Машков.

Перед началом пресс-конференции в драмтеатре имени Слонова, знаменитый актер возложил цветы к памятникам Олегу Табакову и Олегу Янковскому.

- В этих памятниках чувствуется много любви. Вашей к ним любви, — заметил он.

.

Владимир Машков сказал, что считает нужным сохранять «ритуалы», которые возникли по инициативе Олега Павловича Табакова, и, в частности, привозить в Саратов спектакли студентов театрального колледжа и «Табакерки».

- Приглашайте, мы приедем. Но и у вас город очень театральный. Он дал таких великих мастеров, как Олег Павлович, — пояснил худрук театра.

Спектакль «Безымянная звезда» в Саратове актеры играют два дня на сцене старого ТЮЗа. Как пояснил, Владимир Машков, постановка рассчитана на малую сцену.

.

- Нам и сегодняшний зал большой, почти 300 мест, а у нас в подвале (в театре «Табакерка», прим. ред.) – 100 зрительских мест, — рассказал руководитель московского театра.

В гастрольном спектакле заняты Аня Чиповская, Сергей Беляев, Алена Лаптева, Вячеслав Чепурченко, Андрей Фомин и другие.