Вдову Сергея Утца выписали из саратовской больницы

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-14T12:20:33+03:00

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Вдову погибшего Сергея Утца Ирину выписал из больницы.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил председатель Общественной палаты области Александр Ландо.

- Она сейчас дома. Состояние физическое терпимо, а что касается морально, то она, конечно, убита горем, — рассказал он.

Женщину поддерживают ее знакомые, коллеги из детской областной больницы и близкие, отметил Александр Ландо.

Напомним, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, главный врач клиники кожных и венерических заболеваний Сергей Утц погиб 30 сентября на пожаре в загородном доме в Энгельсском районе. Его супругу удалось спасти, она была госпитализирована в реанимацию.

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