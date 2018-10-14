Вдову Сергея Утца выписали из саратовской больницы
Вдову погибшего Сергея Утца Ирину выписал из больницы.
Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил председатель Общественной палаты области Александр Ландо.
- Она сейчас дома. Состояние физическое терпимо, а что касается морально, то она, конечно, убита горем, — рассказал он.
Женщину поддерживают ее знакомые, коллеги из детской областной больницы и близкие, отметил Александр Ландо.
Напомним, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области, главный врач клиники кожных и венерических заболеваний Сергей Утц погиб 30 сентября на пожаре в загородном доме в Энгельсском районе. Его супругу удалось спасти, она была госпитализирована в реанимацию.
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