Беременная женщина потеряла будущего ребенка в ДТП в Саратове

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-14T11:36:00+03:00

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Находившаяся на восьмом месяце беременная женщина после аварии в Саратове потеряла нерожденного ребенка. Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», это последствия ДТП, произошедшего вечером 11 октября на улице Усть-Курдюмская.

Тогда на повороте к поселку Иволгино столкнулись три авто: Chevrolet, Toyota и ВАЗ-2110.

Несмотря на поздний срок беременности, женщина находилась за рулем отечественного авто.

После столкновения она была госпитализирована в состоянии средней тяжести вместе с еще двумя находившимися в машине детьми 9 и 15 лет. Жизням этих детей ничего не угрожает, а вот будущего ребенка врачи спасти не смогли.