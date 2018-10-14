Авария на водопроводе оставила без воды два поселка в Саратове
Восстановить подачу обещают к полуночи
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На улице Байконурская в Саратове произошла авария на водопроводе.
В результате, как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС»,без воды остались жители двух поселков.
- В связи с проведением работ по устранению повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 14 октября будут изменены параметры подачи холодной воды потребителям поселков Тепличный, и Калашникова, — говорится в официальном сообщении компании.
Вернуть воду в краны обещают к полуночи.