Авария на водопроводе оставила без воды два поселка в Саратове

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-14T11:21:55+03:00

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На улице Байконурская в Саратове произошла авария на водопроводе.

В результате, как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС»,без воды остались жители двух поселков.

- В связи с проведением работ по устранению повреждений на городских водопроводных сетях сегодня, 14 октября будут изменены параметры подачи холодной воды потребителям поселков Тепличный, и Калашникова, — говорится в официальном сообщении компании.

Вернуть воду в краны обещают к полуночи.