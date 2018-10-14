Пожар в центре Саратова тушили 3 часа
Из частично расселенного дома пожарные вывели 10 человек
Дом на Зарубина, 35
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В полтретьего ночи сегодня в Саратове на улице Зарубина загорелся двухэтажный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, дом на Зарубина, 35 был частично расселен. Однако прибывшие пожарные эвакуировали 10 человек.
В доме горела крыша на площади 40 км. метров, на тушение приехали 6 машин и 28 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось спустя три часа, к 5.45. Причина пожара устанавливается, предварительная версия – перекал печи.
На ЧП никто не пострадал.