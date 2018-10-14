Николай Панков: Горжусь достижениями земляков

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-14T09:20:34+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков поздравил работников и ветеранов АПК. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Ваш труд и любовь к родной земле сделали нашу область одним из ведущих аграрных регионов России. И вы не уступаете этих позиций, добиваясь высоких урожаев и успехов в животноводстве, используя современные достижения науки и техники для развития аграрного сектора. Передовые агрофирмы, тепличные хозяйства, животноводческие комплексы и птицефабрики позволяют не только обеспечить жителей нашей области качественной сельскохозяйственной продукцией, но и поставлять ее в другие регионы и за рубеж. А потенциал наших перерабатывающих предприятий открывает еще более широкие экспортные возможности.

Огромная заслуга в этом принадлежит ветеранам отрасли. Долгие годы отдав любимому делу, вы делились с молодежью опытом и знаниями, создавали трудовые династии. И ваши заслуги по достоинству отмечены почетными званиями и наградами, но главное – признанием наших земляков.

Спасибо всем, кто вносит свой вклад в продовольственную безопасность нашей страны, ее экономическую независимость. Уверен, что поддержка сельского хозяйства всегда будет одним из приоритетов государства. В этом году уже по традиции аграрии нашей области посетили праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Горжусь достижениями земляков и нашей совместной работой в интересах наших аграриев.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и благополучия!