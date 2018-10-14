Почти 100 улиц Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-14T09:12:37+03:00

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Сегодня, 14 октября, с утра отключена холодная вода в нескольких микрорайонах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с проведение ремонтных работ на сетях.

До 18 часов ресурса не будет на улицах Клочкова, Локомотивная, Моховая, Песчаная, Политехническая, Сызранская, Шелковичная, Новоузенская, а также Уральских, Детских, Комсомольских проездах. Всего в зону отключения попали почти 100 улиц. Полный список можно найти на сайте ООО «КВС».

Кроме того, ориентировочно до 24 часов, отключили холодную воду в поселке Мирный, на улицах Плодородная, Природная, Зерновая, Черниговская и др.