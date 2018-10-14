2018-10-14T09:12:37+03:00
Недвижимость

Почти 100 улиц Саратова остались без воды

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 октября, с утра отключена холодная вода в нескольких микрорайонах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с проведение ремонтных работ на сетях.

До 18 часов ресурса не будет на улицах Клочкова, Локомотивная, Моховая, Песчаная, Политехническая, Сызранская, Шелковичная, Новоузенская, а также Уральских, Детских, Комсомольских проездах. Всего в зону отключения попали почти 100 улиц. Полный список можно найти на сайте ООО «КВС».

Кроме того, ориентировочно до 24 часов, отключили холодную воду в поселке Мирный, на улицах Плодородная, Природная, Зерновая, Черниговская и др.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вдову Сергея Утца выписали из саратовской больницы
Беременная женщина потеряла будущего ребенка в ДТП в Саратове
Авария на водопроводе оставила без воды два поселка в Саратове
Володин напомнил о памяти восстания в Собиборе
Пожар в центре Саратова тушили 3 часа
На сутки отключили горячую воду в домах Ленинского района
Николай Панков: Горжусь достижениями земляков
ГИБДД начало проверку наглой выходки Алексея Панина на пешеходной зоне в Саратове
Депутат Госдумы назвал поведение актера Алексея Панина в Саратове хамством
Прорвало трубопровод на 3-м Масленниковом проезде
Депутаты облдумы чуть не потеряли Вадима Рогожина в Кудеяровой пещере
В Саратовском районе задержан грабитель с дубинкой
В Саратове на женщину рухнул забор
Депутат облдумы подарил совету отцов Новобурасского района 5 тыс. рублей
В Саратове стартовал 4-й театральный фестиваль имени Янковского
В Ртищеве пенсионер-рецидивист угнал иномарку у собутыльника
Председатель Облдумы пообещал благоустроить родник «Плачущая стена»
В селе Пугачевского района пропал пенсионер в очках
Отключена вода в Солнечном и Мирном поселках и на 6-м квартале
76-летняя цыганка из Сторожевки обманула саратовскую студентку
Ночью в Аткарске полыхал пожар на 100 кв. метрах
Саратовские областные депутаты отправились на экскурсию
В перевернувшемся на саратовской трассе авто пострадали двое детей