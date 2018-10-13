Прорвало трубопровод на 3-м Масленниковом проезде
Водовод будут менять
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В Саратове прорвало трубу на 3-м Маслениковом проезде.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в связи с этим отключили воду на 2 и 3-м Маслениковых проездах, а также на 1 и 2-м Мясницких туниках.
Водовод, который был поврежден, построениориентировочно в 50-х годах прошлого века. Он проходит по заболоченной местности и насыпной грунт обваливается под спецтехникой, что осложняет проведение работ.
Было принято решение проложить новый водовод большего диаметра и протяженностью 250 метров.
На время работ жителям будут подвозить воду, адреса и время следует уточнять в администрации.