Прорвало трубопровод на 3-м Масленниковом проезде

13 Окт. 19:06 2018-10-13T19:06:59+03:00

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В Саратове прорвало трубу на 3-м Маслениковом проезде.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в связи с этим отключили воду на 2 и 3-м Маслениковых проездах, а также на 1 и 2-м Мясницких туниках.

Водовод, который был поврежден, построениориентировочно в 50-х годах прошлого века. Он проходит по заболоченной местности и насыпной грунт обваливается под спецтехникой, что осложняет проведение работ.

Было принято решение проложить новый водовод большего диаметра и протяженностью 250 метров.

На время работ жителям будут подвозить воду, адреса и время следует уточнять в администрации.