В Саратове на женщину рухнул забор

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-13T15:14:34+03:00

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В Саратове, на улице Шевченко, металлическим забором придавило женщину.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло во время демонтажа строительного крана.

Женщина шла вдоль забора, когда один из блоков крана рухнул на ограждение, а то, в свою очередь, накрыло собой пострадавшую.

При этом также оказался оборван высоковольтный кабель.

Полицейские достали женщину из-под завала, врачи «скорой помощи» госпитализировали ее. Специалисты СПГЭС отключили подачу тока.