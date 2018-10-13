В Саратове на женщину рухнул забор
На ограждение упал строительный кран
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В Саратове, на улице Шевченко, металлическим забором придавило женщину.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло во время демонтажа строительного крана.
Женщина шла вдоль забора, когда один из блоков крана рухнул на ограждение, а то, в свою очередь, накрыло собой пострадавшую.
При этом также оказался оборван высоковольтный кабель.
Полицейские достали женщину из-под завала, врачи «скорой помощи» госпитализировали ее. Специалисты СПГЭС отключили подачу тока.