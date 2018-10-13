Депутаты облдумы чуть не потеряли Вадима Рогожина в Кудеяровой пещере

13 Окт. 18:28 2018-10-13T20:29:18+03:00

Он зашел глубже всех и долго не возвращался

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Во время экскурсии по Новобурасскому району депутаты Саратовской областной думы побывали в Кудеяровой пещере.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед этим народным избранникам местный экскурсовод поведал легенду о сокровищах Кудеяра, которые якобы спрятаны в пещере, и предложил депутатам их поискать.

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Дальше всех вглубь пещеры зашел Вадим Рогожин. Когда все уже собрались в автобусе, он еще оставался внутри, и за него даже стали волноваться и звонить ему на сотовый телефон.

- Я просто хотел увлечь всех за собой, поэтому ушел глубже всех, — рассказал позже Вадим Рогожин. — Заблудиться я не боялся, ведь у меня и туристическая, и альпинистская подготовка.

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