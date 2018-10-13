2018-10-13T20:29:18+03:00
Общество

Депутаты облдумы чуть не потеряли Вадима Рогожина в Кудеяровой пещере

Он зашел глубже всех и долго не возвращался
Тимур Гадеев
Поделиться:
Вадим Рогожин зашел вглубь Кудеяровой пещерыВадим Рогожин зашел вглубь Кудеяровой пещеры
Изменить размер текста:

Во время экскурсии по Новобурасскому району депутаты Саратовской областной думы побывали в Кудеяровой пещере.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перед этим народным избранникам местный экскурсовод поведал легенду о сокровищах Кудеяра, которые якобы спрятаны в пещере, и предложил депутатам их поискать.

.

.

Дальше всех вглубь пещеры зашел Вадим Рогожин. Когда все уже собрались в автобусе, он еще оставался внутри, и за него даже стали волноваться и звонить ему на сотовый телефон.

- Я просто хотел увлечь всех за собой, поэтому ушел глубже всех, — рассказал позже Вадим Рогожин. — Заблудиться я не боялся, ведь у меня и туристическая, и альпинистская подготовка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутат облдумы подарил совету отцов Новобурасского района 5 тыс. рублей

Деньги предназначены на площадку для воспитанников детдома

(подробнее)

Председатель Облдумы пообещал благоустроить родник «Плачущая стена»

Он назвал его «настоящим чудом»

(подробнее)

Саратовские областные депутаты отправились на экскурсию

Избранники познакомятся с достопримечательностями Новобурасского района

(подробнее)

Депутатам Саратовской облдумы рассказали легенду Кудеяровой пещеры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вдову Сергея Утца выписали из саратовской больницы
Беременная женщина потеряла будущего ребенка в ДТП в Саратове
Авария на водопроводе оставила без воды два поселка в Саратове
Володин напомнил о памяти восстания в Собиборе
Пожар в центре Саратова тушили 3 часа
На сутки отключили горячую воду в домах Ленинского района
Николай Панков: Горжусь достижениями земляков
Почти 100 улиц Саратова остались без воды
ГИБДД начало проверку наглой выходки Алексея Панина на пешеходной зоне в Саратове
Депутат Госдумы назвал поведение актера Алексея Панина в Саратове хамством
Прорвало трубопровод на 3-м Масленниковом проезде
В Саратовском районе задержан грабитель с дубинкой
В Саратове на женщину рухнул забор
Депутат облдумы подарил совету отцов Новобурасского района 5 тыс. рублей
В Саратове стартовал 4-й театральный фестиваль имени Янковского
В Ртищеве пенсионер-рецидивист угнал иномарку у собутыльника
Председатель Облдумы пообещал благоустроить родник «Плачущая стена»
В селе Пугачевского района пропал пенсионер в очках
Отключена вода в Солнечном и Мирном поселках и на 6-м квартале
76-летняя цыганка из Сторожевки обманула саратовскую студентку
Ночью в Аткарске полыхал пожар на 100 кв. метрах
Саратовские областные депутаты отправились на экскурсию
В перевернувшемся на саратовской трассе авто пострадали двое детей